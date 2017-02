«On ne lâchera pas !»

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Dans cet entretien, le portier de la JSMB, Yacine Djabaret, estime que la dernière victoire contre le WAB relance l’équipe dans la course pour l’accession.

La Dépêche de Kabylie : Après deux revers de suite, vous avez réussi à vous racheter contre le WAB. Un mot sur ce succès qui vous replace sur le podium ?

Yacine Djabaret : Oui, il fallait bien nous ressaisir pour nous remettre en confiance et reprendre notre place sur le podium. C’est toute l’équipe qui a bien tourné lors de ce match et, contrairement à ce que l’on peut penser, le WAB ne nous a guère facilités la tâche. Il a tout fait pour bien s’en sortir. Néanmoins, nous avons été plus volontaires sur le terrain, nous tenions surtout à ce succès pour redonner enfin le sourire à nos supporters qui commençaient à douter. Je leur rappelle encore que notre objectif cette saison est clair comme de l’eau de roche. Contrairement aux saisons précédentes, je crois que nous avons un effectif capable de replacer la JSMB à la place qui lui sied en ligue 1.

Mais ça risque d’être compliqué car, nombre d’équipes y postulent également…

Oui, c’est sûr. La bataille est engagée entre plusieurs prétendants et les matchs restants seront tous des matchs de coupe, mais sachez que notre objectif immédiat est de ne pas lâcher cette place de dauphin. Pour cela, nous sommes disposés à faire les sacrifices nécessaires pour parvenir à nos fins. Il reste onze rencontres à disputer, nous ferons en sorte de récolter le maximum de points pour assurer notre ticket parmi le trio qui accédera en fin de saison.

Le week-end prochain, vous rendrez visite à l’ASMO. Vous le voyez comment ce match ?

Comme je l’ai déclaré tout à l’heure, rien ne sera facile désormais, car toutes les équipes lutteront pour un objectif bien défini, l’accession ou le maintien. Il faudra donc être vigilant pour éviter toute mauvaise surprise en fin de saison. Pour ce qui est de ce rendez-vous, l’ASMO fera en sorte de confirmer son récent succès ramené de Bordj Bou Arreridj. Nous irons avec le même objectif nous aussi.

Propos recueillis par B Ouari.