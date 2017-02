Ca ne s’améliore pas !

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Malgré un but d’entrée réussi sur un penalty (6’) assez généreux qui lui a facilité l’élan dans le match, la JSK n’a pu sauvegarder son avance qui lui aurait permis de mieux voir l’avenir.

Le penalty fut transformé avec succès par Boulaouidat. Un but à zéro donc dès la 6’ et les Canaris auraient pu doubler la mise à maintes reprises, mais... Et contre toute attente et à la dernière minute du premier half, ce sont les Sétifiens qui parviennent à égaliser par un ex-Canari en l’occurrence Ziti. Après la pause citron, les Kabyles tentent de reprendre l’avantage, mais les gars d’Aïn El Fouara restaient bien en place, et il y avait surtout un Khedairia des grands jours qui a annihilé toutes leurs actions. Opérant par des contres rapides, les poulains de Madoui ont même failli doubler la mise, par l’entremise d’Amada et Djahnit n’était-ce la baraka de Malik Asselah. Malgré le temps additionnel de huit minutes rajouté par l’arbitre Boukouassa, rien n’a changé au score et les Sétifiens repartent ainsi de Tizi Ouzou avec un précieux point. La JSK, elle, se complique la situation en perdant deux autres points à Tizi Ouzou. Le purgatoire se profile à l’horizon et Hannachi et compagnie doivent vite trouver une solution, en faisant appel à un entraîneur, qui pourra faire sortir la JSK du coma. Car la situation devient de plus en plus grave et si les choses ne s’améliorent pas dans les prochains matchs, il y a bel et bien péril en la demeure. à noter qu’un autre match a eu lieu hier après-midi et a mis aux prises l’O Médéa à la JS Saoura. Les deux équipes se sont également séparées sur le score d’un but partout. Les Bécharis étaient les premiers à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Oussad à la 13’, avant que Rachedi n’égalise pour l’OM à la 50’. Le Mouloudia d’Alger a lui donné la réplique en fin de journée à son homologue du Nasr Hussein Dey, au stade Olympique du 5 Juillet.

A. M.