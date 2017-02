«Il y aura des changements face CRB»

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation en perspective de leur match face au CRB, prévu demain au stade 20 Août. Ainsi, après avoir effectué la reprise avant-hier, à Tichy, les camarades de Messaadia ont retrouvé le stade OPOW, hier matin, et se sont entraînés dans une bonne ambiance malgré la contre performance concédée, trois jours plus tôt, à domicile face au CSC (2-2). En effet, il a été constaté sur place que beaucoup de volonté et de détermination animaient l’ensemble des joueurs. «Nous allons nous surpasser et faire l’impossible pour revenir avec un bon résultat du 20 Août», dira l’attaquant Boulemdais. Les Crabes auront à cœur de se racheter face aux Bélouizdadis tout en corrigeant leurs lacunes défensives. «Le match face au CSC était notre premier match test dans une compétition officielle. On aurait aimé le gagner, mais il m’a permis de voir à l’œuvre mes joueurs et de déceler nos tares, notamment au niveau de l’organisation défensive. Il y aura, donc, des changements face au CRB», a expliqué l’entraineur Mohamed Henkouche. Il faut, donc, s’attendre à un remaniement au niveau de l’axe de la défense. Il est fort probable de voir Benmelouka prendre la place de Bouchemma. Ce dernier, qui a pour habitude jouer comme milieu récupérateur, n’a pas donné satisfaction comme défenseur central face au CSC. Notons que les vert et noir vont rallier la capitale ce soir à bord d’un vol Béjaïa-Alger, en perspective de cette empoignade. Sur un autre registre, il y a lieu de signaler que la séance d’entraînements d’hier matin a été marquée par la présence du président démissionnaire Farid Hassissene. Cela prouve qu’il est toujours en place, du moins pour le moment.

Amine Kaci