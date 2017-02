Kacimi part, Berichi lui succède

Par DDK | Il ya 17 minutes | 11 lecture(s)

La direction du club de Hendou Azazga a opéré un changement au niveau de la barre technique des seniors. Les derniers revers concédés par l’équipe face à l’US Djemaâ Saharidj et l’US Timizart ont poussé le coach Mourad Kacimi à démissionner de son poste. Les responsables n’ont pas tardé à lui trouver un remplaçant, en faisant appel aux services de Berichi Mustapha, qui était, jusque-là, l’entraîneur des juniors du club et coach de l’US Azazga la saison écoulée. Le nouvel entraîneur du HCA a entamé son travail lundi dernier et sera présent sur le banc ce week-end, pour diriger l’équipe première qui a perdu du terrain alors qu’elle était proche du leader l’ES Sikh Oumeddour. Les responsables restent confiants et optimistes quant aux chances de l’équipe de terminer la saison en apothéose avec l’accession à la clé, même s’ils savent que leur mission s’annonce des plus difficiles.

Massi Boufatis