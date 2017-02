Par DDK | Il ya 17 minutes | 16 lecture(s)

Le championnat de division honneur Béjaïa abordera, demain après-midi, sa treizième journée. Trois rencontres sont au menu, avec un enjeu important dans la perspective du maintien. Aussi, tous les regards seront braqués sur le stade Bennallouache qui verra l’AS Taâssast accueillir son voisin l’AS Oued Ghir dans un derby entre mal classés. Soit un duel à six points, où le perdant risque de se faire distancer. L’autre rencontre impliquera également deux formations luttant pour leur survie dans ce palier. Il s’agit du NB Taskriout qui aura comme objectif de se racheter chez lui après la grande débâcle en terre sidi aichoise la journée précédente en accueillant la lanterne rouge, la JS Béjaïa. Cette dernière, qui reste tout de même sur deux bons résultats de suite, fera le maximum pour positiver ce déplacement au risque de se faire lâcher par les formations du bas du tableau. Là aussi, gare au perdant ! Le troisième match aura lieu à Souk Tenine et verra le CRBST local accueillir son voisin, le CRB Aokas, dans un chaud derby qui a toujours été serré et indécis. Voilà une jolie explication entre deux équipes qui ont le vent en poupe ces dernières semaines et qui comptent poursuivre leur lancée. Le public sera certainement au rendez-vous dans la ville balnéaire de Souk Tenine pour assister à cette chaude empoignade qui polarisera certainement l'actualité sportive de ce vendredi. Les gars du CRBST aborderont ce rendez-vous avec une grande détermination et avec la rivalité purement sportive, eux qui veulent stopper leur adversaire du jour et qui voudront améliorer leur capital point dans la perspective du maintien. Les quatre rencontres restantes sont programmées ce samedi.

Zahir Ait Hamouda