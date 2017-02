De beaux derbys à suivre

Par DDK | Il ya 18 minutes | 11 lecture(s)

Le championnat de la nationale Une des seniors dames cèdera sa place, demain, à la coupe d’Algérie qui abordera les ¼ de finale avec deux beaux derbys béjaouis au programme, le RCB - OST et le WAB - MBB. La salle Bleue de Béjaïa sera le théâtre demain à 10h du premier derby entre le RC Béjaïa et l’OS Tichy, un match très difficile pour les deux équipes avec un léger avantage pour le RCB qui joue dans un palier supérieur comparativement à son adversaire du jour. Ça sera très disputé entre les deux effectifs qui peuvent produire une belle prestation vu la qualité des joueuses composant les deux teams. Espérant que le public sera content à la fin par la prestation fournie. Toujours à la salle Bleue (15H), le WA Béjaïa affrontera le MB Béjaïa, un match entre deux pensionnaires de la nationale 1, où les deux équipes ont le droit d’espérer décrocher le billet qualificatif. Certes, vu les résultats en championnat, les filles de Halim Henni, coach du MBB, partent favorites, mais le terrain peut réserver des surprises, surtout en coupe où les athlètes jouent sans complexes ni calcul. Le Seddouk VB se rendra à Douéra pour en découdre avec le NR Chlef, un match très équilibré entre deux équipes du même palier et qui partent à chances égales. La dernière rencontre de ce tour, dont le théâtre sera la salle Azouni de Tizi-Ouzou, réunira l’USF Dellys et le GSP, un match qui ne va pas échapper aux Algéroises même si les filles de l’USFD ont éliminé l’ASW Béjaïa au tour précédant.

Z. H.