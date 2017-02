Et ça repart pour l’Afrique !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 10 lecture(s)

Le Monrovia CB du Liberia accueillera demain à 16 heures la JSK, pour le compte des 1/32es de la coupe de la CAF. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission des Canaris s’annonce des plus difficiles.

En effet, en plus de la fatigue du voyage et des grands efforts fournis lors du match face à l’ESS, les kabyles joueront, également, contre la chaleur. Bien que craignant la fatigue pour ses poulains, le coach Monaim Kherroubi compte sur la volonté et la combativité de ces derniers pour réussir un bon résultat. «Je crains ce long voyage, car on arrivera au Liberia fatigués après 15h de vol. Cependant, je compte sur la volonté et la combativité des joueurs pour réussir un bon résultat. Le match sera, certes, très difficile, surtout par rapport aux conditions climatiques, mais on fera tout pour revenir avec un bon résultat avant de jouer le match retour», dira Kherroubi à propos de la rencontre. Coté effectif, la JSK sera amoindrie au cours de cette rencontre. En effet, le milieu récupérateur Malik Raiah et le meneur de jeu Bilel Mebarki n’ont pas fait le déplacement pour des raisons médicales. Mais, le staff technique dispose de plusieurs choix pour pallier ces absences. Les kabyles misent, donc, sur un bon résultat pour retrouver la confiance perdue en championnat.

Les Kabyles depuis hier soir au Liberia

La délégation kabyle a rallié, hier après-midi, le Liberia en prévision du match de demain après-midi face au Monrovia CB. Le départ des Kabyles était prévu à 15h10 de l’aéroport Houari Boumedienne et l’arrivée dans la nuit via Casablanca.

M. L.