Azazga veut continuer son ascension

Par DDK | Il ya 17 minutes | 12 lecture(s)

Vainqueurs face au leader sur le score sans appel de 3 à 0 lors de la première journée de la phase retour, les Azazguis rendront visite, demain après-midi, à Hydra AC. Un match entrant dans le cadre de la 17e journée de l’inter régions groupe Centre-est. Les poulains de Hocine Chikhi qui ont gagné quelques places au classement, en pointant à la 10e position, comptent rester sur leur lancée en allant chercher un autre résultat positif demain vendredi à Alger. L’équipe de Hydra, battue 2 à 1 le week-end dernier par le WA Rouiba qui accueillera à nouveau le MB Hassi Messaoud, attend de pied ferme la JS Azazga pour se racheter. Mais les Rouge et Noir sont décidés à enchaîner avec un autre succès pour s’éloigner carrément de la zone rouge et se frayer une place au milieu du tableau. Le groupe s’est bien préparé durant la semaine et il est concentré sur son sujet, pour arracher la victoire et confirmer le grand retour de la JS Azazga en championnat. Le coach Hocine Chikhi veut extirper la JSA du bas du tableau avant l’heure, afin de terminer la saison sans aucune pression et éviter de revivre les scénarios des précédentes saisons. Les joueurs sont conscients de la lourde tâche qui les attend et sont décidés à relever le défi face à cette équipe de Hydra qui se bat aussi pour son maintien en division inter régions.

