«Oui, je suis de retour»

L’actuel entraîneur du MCS, Mourad Rahmouni, confirme son retour au sein du club kabyle. En effet, il a affirmé avoir tout conclu avec le président Hannachi, tout en précisant, toutefois, que c’est ce dernier qui l’a sollicité, contrairement à ce qu’affirme le président kabyle. «Effectivement, je suis de retour à la JSK après que le président Hannachi m’a sollicité avec Moussouni. D’ailleurs, j’ai eu une discussion avec les responsables du MCS et je dirigerai mon dernier match contre l’USMB ce week-end. Pour des raisons personnelles, je dois me rapprocher de la maison. La JSK est mon club de cœur avec lequel j’ai gagné plusieurs titres en tant que joueur, et je ne peux lui tourner le dos. Je ferai tout pour redresser la barre de cette équipe comme j’ai réussi à le faire avec le MCS qui est également passé par des conditions difficiles», a déclaré Rahmouni.

A. M.