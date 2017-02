«Je ne peux tourner le dos à la JSK»

Par DDK | Il ya 18 minutes | 23 lecture(s)

«En effet, des responsables de la JSK nous ont contactés moi et mon ami Rahmouni, nous proposant de prendre la barre technique du club qui traverse une situation difficile. Nous avons donné notre accord de principe et nous devons nous voir après le match de la coupe de la CAF», a confié Moussouni. Et d’ajouter : «Nous ne pouvons tourner le dos à la JSK, c’est notre cher club où nous avons passé des moments inoubliables. Nous allons, Rahmouni et moi, tout faire pour sauver le club». «Pour ce qui est du MC Saida, nous allons continuer notre mission avec l’équipe ce week-end face à l’USM Blida, après nous quitterons la barre technique pour rejoindre donc la JSK. Il n’y aura pas de problèmes avec les dirigeants du MC Saida, nous trouverons un accord et nous commencerons le travail à la JSK après le retour de l’équipe du Libéria».

A. M.