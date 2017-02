Les Béjaouis décidés à surprendre !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 15 lecture(s)

Revigorés par leur dernier succès at home aux dépens du WA Boufarik (3 - 0), les joueurs de la JSMB rendront visite, demain vendredi, à l’ASM Oran, à l’occasion de la 20e journée du championnat de ligue 2.

Une rencontre placée aussi sous le signe de la confirmation pour les camarades de Khellaf Oussama qui se déclarent «hyper motivés» pour aligner un autre résultat positif en vue de préserver leur place sur le podium.

Toutefois, une chose est certaine, les Béjaouis n’auront pas la tâche facile, puisqu’ils seront mis à rude épreuve par un adversaire n’ayant pas encore dit son dernier mot dans ce championnat et qui ambitionne de se lancer de plus belle dans la course à l’accession.

En effet, les Oranais qui ont battu le CABBA chez lui lors de la précédente journée, viseront, eux aussi, un second succès de suite qui les rapprocherait davantage du podium.

En un mot, ce duel s’annonce indécis et promet d’être riche en couleurs. A ce propos, le coach en chef béjaoui, Younes Ifticene, qui se dit confiant pour ce match, estime que son équipe ira à Oran avec l’objectif de ne pas perdre.

«Nous avons bien préparé ce rendez-vous contre un adversaire pratiquant un beau football qui, de plus, a réalisé une belle performance le vendredi dernier en damant le pion à l’ex-dauphin du groupe chez lui (le CABBA, ndlr).

Et comme je l’ai déjà déclaré, tous les matchs restants seront difficiles pour nous. Ceci dit, nous serons appelés à nous montrer vigilants face à cette équipe de l’ASMO contre laquelle nous ferons valoir nos arguments sur le terrain, pour revenir avec un résultat probant dans les bagages.», dira-t-il.

Le match en direct sur Dzair TV

Une bonne nouvelle pour les supporters de la JSMB qui n’auront pas la chance de voir évoluer leur équipe fétiche de plus près, puisque cette affiche de la 20e journée contre l’ASMO sera retransmise en direct, demain à partir de 15h00, sur la chaîne de télévision privée Dzair TV.

B Ouari