Mission difficile pour l’OE Kseur

La coupe d’Algérie des seniors hommes entamera, demain, les 1/8es de finale de la coupe d’Algérie des séniors hommes, qui seront marqués par le déplacement risqué de l’OEK à Kherrata pour jouer l’EFAA, alors que le MBB jouera à Mila contre la J Skikda.

La salle OMS de Kherrata abritera une belle affiche entre deux pensionnaires de la nationale 1, l’EF Aïn Azel et l’OE Kseur, un match très difficile pour les deux équipes qui aspirent aller le plus loin possible en dame coupe pour espérer sauver la saison. Lors de ce genre de match, il est très difficile de pronostiquer et de donner l’issue de la rencontre, car la coupe d’Algérie réserve toujours des surprises et le mieux préparé psychologiquement peut décrocher son billet qualificatif.

La salle OMS 1000 places Sidi-Sghier de Mila abritera une rencontre déséquilibrée sur le papier entre le MB Béjaïa et la J Skikda où les Béjaouis ne devront pas trouver de difficultés pour décrocher leur billet qualificatif au prochain tour. Les capés de Hamou Kaci qui comptabilisent un capital d’expérience supérieur à leur adversaire du jour ont les moyens de passer l’écueil Skikdi et aller le plus loin possible pour espérer décrocher un titre qui échappe à la capitale des Hammadites ses dernières années.

