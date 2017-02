Victoire impérative pour Akbou

Par DDK | Il ya 1 heure | 67 lecture(s)

Le leader, MC Bouira, fera un déplacement plus ou moins difficile à Bordj Ménaïel où il est attendu de pied ferme par le WRBM.

Restant sur un revers à Bordj Ménaïel face à l’autre club de la localité, la JSBM en l’occurence, ce qui lui a d'ailleurs valu de rester planqué à la peu enviable quinzième et dernière loge à deux longueurs du premier relégable, l'O Akbou s’apprête à accueillir, à Aouzellaguen, la formation de la JS M’Chedellah. Le duel s'annonce déterminant pour les Akbouciens qui devront tout mettre en œuvre pour renouer avec le goût de la victoire et garder par la même leurs chances intactes de maintien. Seulement, il faut se dire tout de suite que la mission des coéquipiers de Mouloudi s'annonce des plus ardues face à un onze maillotin qui occupe un rang paisible dans le ventre mou du classement et qui jouera donc sans aucune pression et qui demeure capable de créer la surprise, lui qui reste sur un retentissant succès face à l'USMB. Côté Olympiens, tout le monde semble avoir mis aux oubliettes la dernière déconvenue et se concentre pleinement sur cette rencontre que les joueurs veulent gagner pour se remettre sur le droit chemin et prendre une option pour la survie. En tous cas, on devrait s'attendre à une rencontre à caractère derby qui s'annonce passionnante, qui sera suivie avec intérêt par les observateurs sportifs et qui pourrait même s'avérer comme un tournant important de ce championnat pour les Akbouciens. Une empoignade à ne pas rater pour ces Olympiens qui ont trop galéré.

Zahir Aït Hamouda