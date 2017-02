Le leader à l'épreuve !

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Le championnat de division honneur Béjaïa se poursuivra, cet après-midi, pour le compte de la treizième journée. Ainsi, quatre rencontres sont au programme avec des affiches palpitantes et intéressantes à suivre. Tous les regards seront braqués sur le stade Benallouache qui abritera un duel qui s'annonce passionnant et qui verra le leader unioniste accueillir l’un des poursuivants et rivaux directs à la montée, le SRB Tazmalt. Pour les locaux, avec leur statut de chef de file, l'objectif est d'engranger les trois points mis en jeu pour conforter leur rang de chef de file et par la même prendre une petite option sur leur adversaire du jour. Toutefois, le SRBT se présente comme étant une formation dure à manier et qui aura à cœur de leur rappeler qu'un match n'est jamais gagné d'avance. En tout cas, les protégés d’Aflalaye semblent conscients de la difficulté de leur mission et devront donc tout mettre en œuvre pour revenir chez eux avec le meilleur résultat possible. Pour sa part, la JS Ighil Ouazzoug sera en appel à Oued Ghir chez les Banlieusards du CRB Mellala qui luttent pour la survie dans ce palier. Soit un duel fort intéressant entre deux formations aux objectifs diamétralement opposés. Toujours dans le haut de la hiérarchie de ce groupe, le RC Seddouk qui a laissé des plumes la journée précédente à Aokas tentera pour sa part de se racheter devant son nombreux public en accueillant une fébrile mais imprévisible équipe de l’ARB Barbacha qui, du moins sur papier, ne semble pas capable de peser lourd pour stopper la machine seddoukoise qui crache le feu à domicile. Là aussi, seules les trois points arrangeraient les Vert et noir s'ils veulent rester en course pour le fameux sésame. L'autre grosse empoignade étant celle qui mettra aux prises le CSPC Béjaïa à la formation du NC Bejaia qui reste sur un nul face à l’AS Taâssast et qui tentera de soigner son capital points. Seulement en face, la formation de la Protection civile ne l'entendra pas de cette oreille, elle qui veut s'offrir les trois points pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà un derby indécis entre deux équipes du chef-lieu. En somme l'on s'attend à des mouvements dans les deux parties du classement.

Z. A. H.