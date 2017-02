Un derby palpitant !

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Dans ce groupe de pré-honneur, tous les yeux seront braqués vers Beni Mansour qui verra la fringante formation de l’USBM accueillir le voisin tout proche, le CRB Ait R’zine, dans un chaud derby entre deux clubs qui se présentent comme étant des concurrents directs au leader amizourien. Lorsqu’on sait qu’un seul point sépare ces deux équipes au classement, on doit s’attendre à des débats fort intenses. Pour sa part, l’autre sérieux client à la montée, l’OC Akfadou, sera en appel à Aouzellaguen pour y affronter la JS Chemini. Là, les choses sont on ne peut plus claires : seuls les trois points arrangeraient les gars d’Akfadou s’ils veulent rester dans la course au fameux sésame tout comme d’ailleurs les Banlieusards d’Akbou, soit le WA Felden, qui tenteront de revenir avec la totalité des points d’Akfadou chez le CA Sidi Ayad pour rester collés aux basques du leader. En somme, c’est une journée qui pourrait apporter des changements dans le haut du classement.

Z. A. H.