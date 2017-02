Opération rachat pour l’USB Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

L’US Béni Douala, qui a marqué le pas lors de la précédente journée, en faisant 0 à 0 à domicile devant le leader, le RC Kouba, tentera de se racheter cet après-midi.

Les gars d’Ath Douala iront défier à Alger la formation du CRB Dar El Beida pour le compte de la 17e journée de la division nationale amateur, groupe centre. Les protégés de Nait Abbas n’ont pas le droit à l’erreur et doivent sortir le grand jeu pour empocher les trois points face au CRBDB, et attendre un faux pas du RCK qui accueillera son homologue de la JS Hai El Djebel. Les camarades de Mohamed Kamel Hadj Kaci veulent garder au moins leur distance d’un point avec le RC Kouba et ne pas voir cet écart se creuser en cas de revers. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend et feront tout, pour arracher les points qui seront mis en jeu pour repartir de bon pied. Les gars de Dar El Beida qui ont arraché un match nul la semaine passée face à l’IB Lakhdaria en faisant 1 à 1, veulent confirmer face à l’USBD. Mais l’équipe chère au boss Hocine Ammam, ne veut pas louper ce rendez-vous de la 17e journée et tentera de rectifier le tir, et de réussir un match sans faute et de revenir à la maison avec le plein. Pour les autres représentants de la Kabylie dans cette division, les regards seront braqués au stade d’Amizour qui abritera le choc entre l’US Oued Amizour et l’IB Lakhdaria. Un match qui tiendra toutes ses promesses entre les deux clubs voisins. Le CR Béni Thour accueillera son homologue de la JSD Jijel à huis clos, alors que le RC Boumerdès croisera le fer avec le MB Rouissat dans un match des mal classés. Le NARB Reghaia affrontera à huis clos l’USM Cheraga, avec l’objectif de rafler la mise. Hier après-midi, le MC M’Khadema devait accueillir l’IB Khemis El Khechna à huis clos. Le WR M’Sila est exempt de cette 17e journée de la division nationale amateur.

A. M.