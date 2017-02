Mission difficile pour l’ES Azeffoun

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Si le leader, le MB Bouira, est assuré de garder son fauteuil et ce, quelque soit l’issue de la rencontre face à la JS Tichy qui se bat pour le maintien en régionale une, ce n’est pas le cas pour l’ES Azeffoun qui devra faire de son mieux pour préserver son acquis. Les Ivahriyen doivent bien négocier leur match de la 17e journée face à la JS Tixeraine en tentant de revenir d’Alger avec les trois points. L’ES Azeffoun devra sortir le grand jeu pour espérer repartir à la maison avec les trois points, car la JS Tixeraine l’attend de pied ferme. Les poulains de Karim Kaced sont appelés à élever le niveau pour empocher les points qui seront mis en jeu, et confirmer leurs ambitions de jouer l’accession en inter régions. L’équipe qui est plus que jamais menacée de relégation l’Olympique Tizi Rached, est condamnée à gagner cet après-midi, sur son terrain et devant ses supporters, lors de la réception de l’IR Birmandreis. Un match à six points pour les capés de Chabane Dahleb, qui sont à l’avant dernière place et qui doivent engranger les trois points pour souffler un peu, et puissent entrevoir la suite sous de bons auspices et avec un moral au beau fixe. Battus lors de la précédente journée, les gars de Tizi Rached n’ont pas le droit à l’erreur et doivent, sortir le grand jeu pour sortir de cette zone rouge. La JS Akbou veut rebondir en tentant de s’imposer en déplacement face au NR Bouchaoui. Ce sera le cas pour le CRB Tizi Ouzou qui veut confirmer son retour en allant chercher un bon résultat, chez le NR Dely Ibrahim. L’E Sour El Ghozlane accueillera son homologue du WB Saoula et fera de son mieux pour empocher les trois points. L’ESM Boudouaou croisera le fer avec l’EC Oued Smar et enfin le CB Sidi Moussa lanterne rouge, aura la mission difficile devant le CRB Bordj El Kiffan.

