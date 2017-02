"Face à la JS Tixéraine, on visera la victoire"

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Le premier responsable de la barre technique de l'ES Azeffoun, Karim Kaced, est confiant et reste persuadé que ses joueurs sont capables de battre la JS Tixéraine.

La Dépêche de Kabylie: Vous allez affronter la JS Tixéraine dans le choc de cette 17e journée. Un mot sur cette rencontre ?

Karim Kaced: C'est un match capital pour nous et pour la JS Tixéraine qui n'a pas dit son dernier mot pour l'accession. Nous aussi, on est sur une courbe ascendante et on veut continuer sur cette bonne voie de bons résultats. On va tout faire pour confirmer la bonne santé de l'ES Azeffoun.

Donc, vous visez la victoire ?

C'est clair qu'on vise les trois points face à la JS Tixéraine. C'est vrai, notre mission sera difficile, sachant qu'on jouera en déplacement et devant le public de la JST. Mais les joueurs sont animés d'une grande volonté et sont capables de relever le défi en damant le pion à Tixéraine sur son terrain et devant ses supporters.

Pensez-vous que l'ES Azeffoun est capable d'accéder en inter régions ?

Rien n'est encore joué et on fera tout notre possible pour accéder en inter régions. On doit faire le plein chez nous tout en arrachant le maximum de points en dehors de nos bases. On va attendre des faux pas du leader le MB Bouira pour le déloger de son fauteuil et le prendre (rires). Je crois que tout reste jouable pour l'accession et inchallah, la fin de saison sera en apothéose pour l'ES Azeffoun.

Entretien réalisé par Massi Boufatis