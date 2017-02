"On doit se ressaisir face au CRB Dar El Beida"

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Pour le coach adjoint de l'US Béni Douala, en l'occurrence Samir Djouder, le match de cet après-midi face au CRB Dar El Beida revêt d'une grande importance et un résultat positif s'impose. "Après le faux pas concédé face au RC Kouba, on est appelés à se racheter ce samedi (Ndlr, aujourd'hui) à Dar El Beida en tentant de récupérer les points perdus à domicile. Pour vous dire que le groupe est décidé à aller chercher la victoire à Dar El Beida face au CRBDB. On sait très bien que notre mission ne sera pas de tout repos, mais on est optimistes et confiants quant aux capacités des joueurs de rebondir" dira-t-il et de conclure : "On s'est bien préparés durant la semaine qui a précédé ce match et tout le monde est concentré sur son sujet. Les joueurs savent pertinemment qu'un faux pas est strictement interdit, d'où la nécessité d'aller chercher ce bon résultat à Dar El Beida. Ce sera un match difficile, face à un adversaire qui renferme des joueurs de qualité, mais l'US Béni Douala aura son mot à dire et on a mobilisé le groupe pour relever le défi et arracher la victoire, pour rester collés au leader le RC Kouba qui jouera chez lui".

Propos recueillis par Massi Boufatis