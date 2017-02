4ème édition du Semi marathon féminin

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Comme de coutume maintenant, le 8 mars, fête désormais consacrée à Aïn El Hammam, sera célébré cette année avec un programme qui, sans nul doute, ne manquera pas de recueillir l’approbation de celles auxquelles il est dédié. Faisant partie du programme de la commémoration de la journée internationale de la femme, la quatrième édition du semi marathon féminin de Michelet, se déroulera le vendredi 3 mars prochain. Ouverte à toutes les femmes désireuses d’y prendre part, cette compétition, un segment du programme de l’auberge de jeunesse à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, se déroulera sur une dizaine de kilomètres entre les chefs-lieux d’Iferhounene, commune de départ et d’Aïn El Hammam où l’arrivée est prévue devant le siège de l’APC. Ainsi les vétéranes, les juniores et les séniores parcourront 10 kilomètres alors que les jeunes catégories (cadettes, minimes, benjamines et école), se contenteront de quelques kilomètres seulement à partir du village de Tiferdoud, village limitrophe de la commune d’Aïn El Hammam, dont il est distant d’environ trois kilomètres. Il faut rappeler que cet événement appelé «grandes foulées féminines de Kabylie», est initié par l’auberge de jeunesse d’Aïn El Hammam, sous l’égide de la direction de la jeunesse et des sports et les différents partenaires activant dans le domaine du sport de la jeunesse ( ADPSF, l’ODEJ). Il vient s’ajouter au programme, déjà étoffé, prévu pour cette commémoration où le public aura à assister pour la première fois, à l’élection de Miss Michelet. Pour faciliter la tâche aux participants, il leur est loisible de contacter l’auberge de jeunesse, dès à présent. Les inscriptions des participantes ont d’ores et déjà commencé au niveau local et des structures de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou, apprend-on auprès des organisateurs de la manifestation, qui précisent que des contacts peuvent être établis, également via les réseaux sociaux ou par téléphone.

A.O.T.