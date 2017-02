«Les joueurs étaient trop passifs»

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Le MO Béjaïa n’arrive toujours pas à réagir. L’équipe s’est encore inclinée lourdement, avant-hier, face au CRB (3 - 0).

Un revers qui pourrait générer un climat d’instabilité et de tension au sein du club dans les prochaines heures. Tout d’abord, Farid Hassisene risque de démissionner. Il avait déclaré, pour rappel, à ses proches que le match face au CRB pourrait être son dernier comme président du club. Et cette lourde défaite pourrait précipiter son départ. Ensuite, l’entraineur Henkouche a critiqué ouvertement ses joueurs, les tenant pour responsables de cette débâcle : «Les joueurs étaient amorphes. Ils étaient trop passifs. Pour gagner des matchs, il faut plus de combativité, de rigueur et de volonté. A certains moments, j’avais l’impression qu’ils jouaient un match amical, alors que l’enjeu était de taille pour nous. Je n’ai pas besoin de noms, je veux des guerriers. Il faut que les choses changent pour pouvoir aller de l’avant. Il faut un autre état d’esprit», a-t-il dit aux journalistes à la fin du match. Ces déclarations pourraient ne pas être du goût des joueurs. Ce derniers auraient certainement préféré que tout cela se fasse dans une réunion interne, à la reprise. L’intention du technicien béjaoui était de faire réagir ses joueurs, mais cela risque de provoquer des tensions. Pour en evenir au match, les crabes étaient en effet complètement à côté de la plaque. Ils semblaient dépassés par les événements. Les changements opérés par Henkouche, notamment en défense, n’ont rien apporté. L’arrière garde bedjaouie était une véritable passoire, n’était-ce la maladresse des attaquants Belouizdadis, la note aurait été plus salée. Les choses se sont compliquées un peu plus, mais il faut continuer à y croire. Les Vert et Noir vont recevoir deux fois cette semaine. D’abord l’USM Alger, mardi en match retard, puis l’O Médéa, samedi. Il est impératif de gagner ces deux matchs. C’est en effet la dernière chance pour les Crabes s’ils veulent éviter le purgatoire.

Amine Kaci