Rahmouni et Moussouni, le retour officialisé

Les deux nouveaux entraîneurs de la JSK, Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni, sont attendus demain à Tizi Ouzou pour rencontrer le président Hannachi et officialiser leur retour. Ayant donné leur accord de principe de succéder au coach partant Sofiane Hidoussi, les deux ex entraîneurs du MCS devraient discuter longuement avec le chairman kabyle sur plusieurs points qui concerne leur mission future à la JSK. En plus de leurs contrats, les nouveaux entraîneurs de la JSK discuteront des conditions de travail. Sans doute, ils exigeront carte blanche pour qu’ils puissent redresser la barre et sauver la JSK du cauchemar de la relégation. Il faut le dire, le club kabyle se trouve dans une situation très critique vu sa situation au classement général. Occupant une place de relégable, la JSK est menacée de la relégation plus que jamais à treize journées seulement de la fin du championnat. Cependant, le coach Mourad Rahmouni reste confiant pour que l’équipe revienne en force lors de la suite du parcours. Il affirme que lui et Moussouni feront tout pour relever le défi pour réussir leur mission, à savoir tirer la JSK vers le haut. «Certes, le club est dans une situation très difficile vu les résultats qui ne suivent pas. Cependant, on relèvera le défi et on fera tout pour que la JSK revienne en force lors des prochaines journées du championnat. On a passé une situation pareille avec le MCS et on a réussi à revenir en force et on fera tout pour réussir la même chose avec la JSK. On compte aussi sur le soutien des supporters qui doivent aider leur club pour améliorer sa situation», nous a déclaré Rahmouni. Ainsi, les successeurs de Hidoussi comptent utiliser toute leur expérience pour aider le club kabyle à améliorer sa situation. Ils devront travailler avec le staff technique en place composé de Moneim Kherroubi et l’entraîneur des gardiens Lounes Gaouaoui. Ils devront diriger leur première séance ce lundi pour préparer les prochains rendez-vous.

Les Kabyles de retour demain au pays

Par ailleurs, le retour des Canaris est prévu pour demain dimanche après avoir affronté le Monrovia CB hier après-midi au Liberia pour le compte du premier tour de la coupe de la CAF. La seconde manche entre les deux équipes est prévue pour le 19 du mois en cours au stade du 1er novembre à partir de 18h. Bien que cette coupe de la CAF Ne soit pas un objectif pour les Canaris, les coéquipiers de Rial veulent aller loin dans cette compétition. Cependant, il va sans dire que le plus important et pour les joueurs et les supporters reste l’objectif de s’éloigner de la zone des relégables. Il faut dire que la place de lanterne rouge qu’occupe le club phare de la Kabylie fait grincer beaucoup de dents.

