L’Algérie chute à la 50e place mondiale

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

L’élimination prématurée des Verts en coupe d’Afrique des nations qui a eu lieu au Gabon s’est répercutée négativement sur leur classement sur le double plan, mondial et africain. Dans le dernier classement de la FIFA pour le mois de février, publié avant-hier, la sélection nationale a dégringolé de 11 places sur le plan international, en passant de la 39e à la 50e place mondiale. Une chute libre pour les Verts depuis le départ de Christian Gourcuff, avec des résultats catastrophiques dans les éliminatoires du mondial 2018, un nul face au Cameroun et une défaite contre le Nigéria, avant de quitter la CAN 2017 dès le premier tour en se contentant de deux nuls et d’une défaite. À l’échelle africaine, les Verts ont perdu aussi des places au classement en chutant de la 3e place à la 11e, pointant derrière les Étalons du Burkina Faso, la RD Congo et aussi le Maroc. Les Verts sont loin de leur niveau et risquent même de perdre d’autres places au prochain classement FIFA du mois d’avril, surtout que jusqu’à présent, aucun match amical n’est prévu.

A.M.