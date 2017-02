Henkouche sommé de partir !

Par DDK | Il ya 40 minutes | 78 lecture(s)

Le coach du MO Béjaïa, Mohamed Henkouche, a été pris à partie hier par plusieurs dizaines de supporters qui l’ont sommé de démissionner.

C’était lors de la séance d’entraînement, hier en fin d’après-midi au stade de Béjaïa. Déjà que les supporters venus en force (une centaine) ont retardé de plus d’une demi-heure l’entame de la séance de travail en retenant les joueurs, ces derniers étaient priés de s’expliquer sur leurs résultats décevants. Et il leur a fallu de la patience pour enfin être libérés et entamer leur entraînement. Pendant ce temps, les supporters sont restés sur place pour aller rejoindre cette fois le coach Henkouche en fin de séance et lui demander, ni plus ni moins, que de remettre sa démission et quitter l’équipe. Ce dernier rétorquera avec tact que si c’est lui le problème, il est prêt à partir. La tension a été difficile à maîtriser entre, d’un côté, des supporters déçus et une équipe qui peine à trouver des explications encore moins une relance pour tenter de sauver sa saison. En effet, l’entame de la phase retour, sur laquelle les Béjaouis misaient pour rebondir, n’a pas apporté d’amélioration. Les choses ont même empiré, puisque les Crabes n’ont pris qu’un petit point en deux matchs, avec un nul à domicile face au CSC (2 - 2) et une déroute, le week-end dernier au 20 Août, face au CRB (3 - 0). Les Béjaouis comptent, certes, deux matches en retard, mais ce n’est pas à ce rythme qu’ils vont éviter le purgatoire.

Henkouche annonce sa démission

Les observateurs estiment néanmoins que l’équipe a encore une petite chance à saisir lors de ses deux prochaines rencontres à domicile après-demain, en match retard, face à l’USM Alger et quatre jours plus tard avec la venue de l’O Médéa. A sa sortie du terrain, Henkouche n’a pas caché sa déception par la tournure qu’ont pris les événements. “Je ne peux pas rester dans de telles conditions. Même mon intégrité physique est menacée. Je déplore surtout l’absence des dirigeants. Je vous annonce que je ne peux rester et ma démission est inévitable dans ces conditions”, dira Henkouche.

Hamid Kaci