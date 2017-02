La bonne opération d’Azazga

Par DDK | Il ya 40 minutes | 59 lecture(s)

L’équipe de la JS Azazga a réussi une belle opération en allant s’imposer chez le Hydra AC par une victoire nette de un but à zéro. Est-ce pour autant le réveil de la JS Azazga ? Possible, puisque les Rouge et noir qui ont frappé fort dès la reprise du championnat avec cette éclatante victoire de 3 à 0 face au leader l’ES Ben Aknoun, sont allés chercher une belle victoire en déplacement face au Hydra AC en s’imposant 1 à 0. Un succès venu pour confirmer les intentions des Azazguis durant cette phase retour, de faire de leur mieux pour quitter le bas du tableau et de finir la saison sur une bonne note. Les poulains de Hocine Chikhi ont réussi une remontée dans le classement en pointant désormais à la 8e place avec 21 points. Une victoire qui permettra aux joueurs de se libérer et de continuer leur parcours avec beaucoup de confiance et un moral au beau fixe. L’unique but de la partie a été l’œuvre du rentrant Adi à la 57’ juste à son entrée et à sa première action. Les Azazguis sont bien partis pour aller encore de l’avant et s’offrir une place honorable et loin de la zone de turbulences. Les dirigeants sont confiants et croient dur comme fer en les capacités de l’équipe de continuer sur sa lancée et d’enchaîner avec d’autres succès, en commençant par le prochain rendez-vous, contre le CRB Ouled Djellal au stade Tirsathine d’Azazga ce week-end.

A. M.