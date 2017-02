L’USM Draâ Ben Khedda sur son élan

Par DDK | Il ya 40 minutes | 48 lecture(s)

L’USM Draâ Ben Khedda continue son ascension vers la Régionale 1. En effet, les matchs se suivent et se ressemblent et l’USMDBK enchaîne avec les victoires. Cela s’est vérifié, avant-hier, au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou, où les poulains de Nasser Zekri ont réussi l’essentiel en s’imposant par la plus petite des marges (1 - 0) face au HC Ain Bessam, sur une réalisation signée par Azzouni à la 25’, d’un tir puissant en dehors de la surface de vérité. Les Débékois ont profité du faux pas du CRB Kherrata, qui a été tenu en échec sur son terrain et devant ses supporters, face à la JS Bordj Ménaïel (1 - 1), et creusent, ainsi, l’écart des deux dauphins, à savoir le CRB Kherrata et de l’ES Bir Ghbalou. Ce dernier a gagné 4 à 0 devant une Gouraya Béjaïa qui perd du terrain. Dans le haut du tableau, l’ES Draâ El Mizan a réussi l’exploit en battant l’ES Timezrit 2 à 0 et pointe à la 4e place avec 28 points aux cotés de la JS Bordj Ménaïel. Le Widad Bordj Ménaïel, lui, confirme sa bonne santé, en prenant le meilleur sur le MC Bouira (1 - 0) qui reste à la dernière place. Dans le bas du tableau, l’Olympique Akbou s’est imposé deux buts à un devant la JS M’Chedallah, alors que l’Olympique El Kseur a eu le dernier mot en battant 1 à 0 le CRB Isser. Enfin, l’USM Béjaïa a été tenue en échec par l’ERB Ouled Moussa en faisant un but partout.

A. M.