Sadoudi Nacim champion mondial

Sadoudi Nacim est né le 4 septembre 1996 à Boghni. Il a commencé à pratiquer le judo à l’âge de 9 ans, au sein du club Union des Judokas de Souk El Ténine.

Il réussit à gravir les échelons au niveau de la wilaya, puis régional, ensuite national et maintenant sur le plan international, et ce grâce à son travail encadré par ses entraîneurs Rachid Meziani, Si Tahar Samir, Becheur Ali et Arab Abdellah. Cet athlète de qualité a remporté plusieurs titres au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, dès l’âge de 16 ans. Puis il a réussi à être champion régional, pour ensuite prendre part aux différentes compétitions nationales. Ce jeune judoka âgé de 21 ans est dans la catégorie espoir. Il a représenté son club l’UJSEK au tournoi international de judo (Southend International) qui a regroupé 52 pays, les 23 et 24 octobre 2016, à Southampton, en Angleterre. Le judoka a été au rendez-vous et à la hauteur des aspirations de ses responsables, en honorant comme il se doit sa région en particulier et l’Algérie en général, en s’offrant le vermeil en finale devant un champion d’Angleterre dans la catégorie espoir des 66 kg. Rencontré hier à Tizi-Ouzou, le champion Nacim Sadoudi s’est dit très content de ce sacre, mais il veut aller encore de l’avant et se frayer une place en équipe nationale. «Je ne cesse de progresser et j’en suis fier. C’est grâce aux entraînements que je fais assidument depuis mon enfance, sous la houlette de Rachid Meziani, Si Tahar Samir, Becheur Ali et Arab Abdellah. J’ai beaucoup appris à leurs côtés. Malheureusement, nous manquons de moyens et c’est parfois démotivant. La direction de l’UJSEK essaye de faire de son mieux pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions, mais beaucoup reste à faire et nous avons besoin de plus de moyens». Et de conclure : «Je veux passer à une autre étape dans ma carrière de judoka. J’espère attirer l’attention des grands clubs du pays et susciter l’intérêt du sélectionneur national. Je sais ce dont je suis capable, je veux contribuer à l’épanouissement du judo algérien». C’est là le souhait de toute la famille du judo à l’UJ Souk El Ténine qui mise beaucoup sur Sadoudi Nacim qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

