Les Olympiens se rebiffent

Par DDK | Il ya 39 minutes | 54 lecture(s)

Restant sur un revers chez la JSBM la journée précédente, les protégés de Samad Lahfiri, en accueillant au stade d'Awzellaguen la coriace formation de la JS M'Chedellah, se devaient de l'emporter. Dès le début de la partie, les camarades du virevoltant Mazar ont voulu prendre l'emprise du jeu et montrer vite leurs ambitions dans cette rencontre pour empêcher l'adversaire de prendre confiance. Ainsi, ils ont pu asseoir une domination territoriale, avec déjà deux occasions franches, mais ni Ferguene ni Amrane n’ont pu trouver le cadre. En face, les gars de l'ex-Maillot ont paru calmes et bien éparpillés sur l'aire de jeu. Toutefois sur leur première véritable tentative, ils ont failli ouvrir la marque sur une action chaude bien menée par la ligne d'attaque avec un ratage de Menouar, suite à une remise de Maniche. Une action qui a vite fait de secouer les joueurs akbouciens qui vont repartir à l'abordage. Ainsi, suite à un joli mouvement offensif mené de la droite, l'excellent Mouloudi (8') remet d'un centre bien précis sur le vieux briscard mais toujours aussi virevoltant et menaçant Yacine Amaouche qui, d'un tir rageur tel un véritable missile trouve la lucarne gauche d'Aouali qui n'a vu que du feu. Un véritable chef -d'œuvre. La partie va gagner en intensité mais les occasions se font rares. Maintenant leur pressing, les Olympiens vont juste avant la pause bénéficier d'un penalty suite au fauchage de Mazer. Amrane, chargé d’exécuter la sentence a vu d'abord son tir repoussé par le gardien avant de pousser le cuir au fond des filets permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires avec un net ascendant. À la reprise, le scénario va changer avec une formation de la JS M'Chedellah qui est revenue un peu plus déterminée et décidée à revenir dans le match. Ainsi fort logiquement, Nechma, d'une jolie tête piquée, réussit à réduire la marque. La domination des Maillotins prend de l'ampleur grâce à un rythme poussé. En face, les coéquipiers de Ferguene moins frais que leurs vis-à-vis ont laissé l'initiative aux visiteurs qui vont se procurer quelques opportunités, mais à chaque fois, ils manqueront dans le dernier geste. Sentant que son équipe n'est pas à l’abri, le coach akboucien opérera dès lors à un changement en incorporant des éléments plus frais. Une tactique fort payante puisque les Olympiens parviendront à maîtriser l'entrejeu. Loin de se décourager, les protégés de Salah Irnatene vont monter d'un cran pour aller titiller l'arrière-garde des Olympiens bien articulée autour du rugueux et héroïque Benmaamar. Les derniers instants ont été intenses jusqu'au bout avec un danger qui planait d'un côté comme de l'autre. Finalement, l'arbitre Kabi sifflera la fin deu match sur cette victoire certes longue à se dessiner mais précieuse, logique et méritée de l 'ORBA qui s'offre un petit bol d'air au classement.

Zahir Aït Hamouda.