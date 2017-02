Par DDK | Il ya 41 minutes | 94 lecture(s)

Le président Hannachi n’a pas caché sa grande déception après la défaite concédée par son équipe en coupe de la CAF sur le score lourd de trois buts à zéro, avant-hier, face au Breweries FC du Liberia.

Le chairman kabyle revient sur cette défaite qu’il a qualifiée d’inadmissible. D’emblée, le président Hannachi commente : «Je n’ai rien compris à cette défaite face à un adversaire qui était à notre portée. Les joueurs se sont créé plusieurs occasions surtout en première période, mais ils ne les ont pas concrétisées. Et lorsqu’on ne marque pas, on encaisse. C’est inadmissible de perdre de cette manière».

«Asselah sera sévèrement sanctionné»

Ayant commis plusieurs fautes lors de ce match face au Breweries FC, le portier Malik Asselah a provoqué la colère de ses dirigeants. Questionné sur les erreurs du gardien, Hannachi n’a pas mâché ses mots : «Les fautes qu’Asselah a commises sont très graves. Il avait déjà fait des bourdes face au RCR en championnat et il les a reproduites en coupe de la CAF. Il sera traduit devant le conseil de discipline et sera sévèrement sanctionné».

«Berchiche prié également de s’expliquer»

En plus du portier Asselah, le défenseur Koceila Berchiche sera aussi convoqué par la direction du club. Selon le président Hannachi, le joueur doit s’expliquer sur son accrochage avec un coéquipier : «Berchiche sera aussi convoqué dès le retour de l’équipe du Liberia. On m’a informé qu’il s’était accroché avec un de ses camarades. Il devra s’en expliquer avant qu’on prenne une décision», dira Hannachi.

«On avait songé à Bouali avant de trouver un accord avec Rahmouni et Moussouni»

Des informations ont circulé dans la ville des Genêts sur l’intention de la direction de renforcer la barre technique en faisant appel au technicien Fouad Bouali. Questionné à ce sujet, le président Hannachi a apporté une précision de taille : «Nous devions en effet contacter Bouali, mais c’était avant de trouver un accord avec le duo Rahmouni et Moussouni. Ce sont des enfants du club et c’est le meilleur choix pour nous. Ils sont capables de tirer le club vers le haut», a expliqué le chairman kabyle.

«Le duo signera ce dimanche»

Tout en confirmant avoir discuté avec eux, le président Hannachi a affirmé que les deux nouveaux coachs signeront leurs contrats avec le club aujourd’hui : «J’ai discuté avec Rahmouni et Moussouni et on s’est entendus sur tout. D’ailleurs, ils signeront demain (aujourd’hui ndlr) leurs contrats avant d’entamer leur mission». La direction kabyle maintient le staff technique en place composé du coach Kherroubi et de l’entraîneur des gardiens Lounes Gaouaoui. C’est ce que nous a confirmé hier le président Hannachi : «Rahmouni et Moussouni travailleront avec le staff qui est déjà en place, à savoir Gaouaoui et Monaim Kherroubi», a assuré notre interlocuteur.

«Si Yarichene veut aider la JSK, Il n’a pas à poser de conditions…»

Le nom de l’actionnaire Yazid Yarichene est évoqué pour rejoindre à nouveau le conseil d’administration de la JSK. Questionné sur ce point, le président Hannachi a apporté les précisons suivantes : «Comme je l’ai déjà déclaré, toute personne qui apportera une aide à la JSK est la bienvenue au sein du conseil d’administration. Si Yarichene veut aider la JSK, il est le bienvenu au sein du conseil. Mais s’il hésite, il faut qu’il sache que s’il rejoint le conseil c’est pour aider la JSK et pas Hannachi. S’il veut imposer des conditions, je n’accepterai cela ni de lui ni de quelqu’un d’autre».

«Je suis très surpris par les insultes de Broos»

Ayant critiqué le coach Broos, même après que celui-ci a gagné la CAN, le président Hannachi a été destinataire d’insultes de la part du Belge. Le président kabyle a exprimé sa surprise : «C’est grave qu’il m’insulte sur un journal, alors que j’avais seulement dit que c’étaient ses adjoints qui faisaient tout le travail. Je travaille comme un esclave à la JSK et ses insultes m’ont vraiment surpris», a déclaré Hannachi.

«J’ai préparé un dossier en béton contre Hidoussi»

Le président Hannachi est convoqué pour aujourd’hui par la FAF après que l’ex-entraîneur Sofiane Hidoussi y a déposé son contrat. Hannachi se dit néanmoins déterminé à défendre à fond les droits de son club. Il assure avoir préparé un dossier en béton et que le Tunisien n’aura pas gain de cause : «Il n’aura aucun sou. J’ai préparé un dossier en béton et je vais à Alger pour le déposer. Il a signé un contrat avec des objectifs et il a échoué dans sa mission. Dans son contrat, il est mentionné noir sur blanc qu’il devait gagner le championnat, la coupe d’Algérie et arriver en finale de la coupe de la CAF. Et le club se retrouve à jouer la relégation. Je déposerai le contrat et la JSK aura gain de cause». En plus d’affirmer qu’il a constitué un dossier en béton, le président Hannachi accuse Hidoussi d’avoir abandonné son poste, de mentir et de n’être intéressé que par l’argent : «Personne ne l’a menacé comme il le prétend. Il a abandonné son poste et a créé ce scénario pour avoir de l’argent. Il ne pense qu’à l’argent. Il a déclaré à Nassim qu’il partira et qu’on lui payera son contrat jusqu'à la fin».

«Nous sauverons le club de la relégation»

Interrogé sur la suite du parcours de son équipe, le président Hannachi affirme qu’ils feront tout pour assurer le maintien : «Même si nous ne gagnons pas en coupe de la CAF lors du match retour, nous ferons tout pour sauver le club de la relégation», a dit Hannachi pour conclure.

M. L.