«Je n’ai jamais songé à démissionner»

Par DDK | Il ya 40 minutes | 61 lecture(s)

Des informations ont circulé sur l’intention du vice-président de la JSK, Malik Azlef, de se retirer du club. Joint par nos soins hier matin, ce dernier a catégoriquement infirmé ces rumeurs : «Je n’ai jamais songé à me retirer et je suis toujours en poste. Je ne me mêle pas des affaires techniques, mais je donne mon avis dans les questions qui concernent les recrutements des joueurs. L’équipe se trouve dans une situation difficile et nous ferons tout pour la sauver de la relégation», a déclaré le bras droit du président Hannachi.

M. L.