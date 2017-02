Le MB Bouira sans concurrent

Par DDK | Il ya 31 minutes | 17 lecture(s)

Ce sera vraiment difficile d’arrêter le MB Bouira, actuel leader de la Régionale 1, dans sa course pour l’accession en inter-régions.

Les Bouiris ont creusé l’écart à neuf unités de l’E Sour El Ghozlane, nouveau dauphin après son succès face le WB Saouala 1 à 0. L’actuel leader du championnat de la Régionale 1 est allé chercher les trois points à l’extérieur en battant 1 à 0 la JS Tichy qui se complique la tâche. Les gars de Bouira totalisent, ainsi, 40 points avec une avance sécurisante de neuf points de l’ESG et de 10 sur les trois équipes qui occupent la 3e place. Concernant les autres rencontres de cette journées, l’ES Azeffoun a perdu face à la JS Tixéraine et le CRB Bordj El Kiffan a écrasé la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa, 5 à 1. La JS Akbou, pour sa part, continue de perdre du terrain en revenant bredouille de son déplacement à Alger, où elle s’est inclinée 1 à 0 devant le NR Bouchaoui. Cette défaite s’est répercutée sur le classement des Akbouciens qui pointent, désormais, à la 6e place. Le CRB Tizi-Ouzou, quant à lui, est revenu bredouille de son déplacement chez le NR Dely Ibrahim en s’inclinant par la plus petite des marges (1 - 0) et reste à la 12e place avec 19 points seulement dans son compte. Ça se complique davantage pour l’Olympique Tizi Rached qui n’arrive pas à décoller, en faisant 0 à 0 à domicile, devant l’IR Bir Mourad Rais un adversaire qui joue sa survie, aussi, en régionale une. Enfin, l’ESM Boudouaou a été surpris at home en ratant sa sortie face à l’EC Oued Smar en s’inclinant 1 à 0.

A. M.