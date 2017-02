Akbou cale de nouveau !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 26 lecture(s)

Restant sur un revers amer à Saoula la semaine passée face au WBS local, les Akbouciens n'avaient d'autre alternative que de réussir une belle performance chez le NRB Bouchaoui, pour rester collés aux avant-postes. Mais finalement, la formation akboucienne n'a pas pu revenir indemne de sa virée en terre algéroise chez une coriace formation de Bouchaoui, positionnée dans le bas du tableau, désireuse d’améliorer sa position au classement. Dans une partie intense, d'un niveau technique au dessus de la moyenne, les deux formations n'ont pas trop attendu pour rentrer dans le vif du match, puisque d'entrée l'équipe locale a pris le dessus des opérations en multipliant les assauts vers le camp adverse, ce qui lui a, d'ailleurs, permis de rejoindre les vestiaires avec un but d'avance, signé Remouche. De retour sur l'aire de jeu, on attendait une réaction des Akbouciens, mais c’est l'inverse qui s’est produit, avec une équipe du NRB complètement déchainée et qui va tenter de plier le sort du match. Passée l'heure de jeu, les coéquipiers de Kenzi sont, finalement, sortis de leur coquille pour aller inquiéter l'arrière garde des banlieusards, comme sur cette tentative de Bouchouchene qui a raté de peu l’égalisation. Dès lors, la partie va être plus animée et caractérisée par un jeu ouvert des deux cotés, sans qu'aucune des deux équipes ne matérialise les opportunités qui se sont présentées. Poussant fort pour rattraper leur retard, les coéquipiers de Beladjet arriveront à se créer des occasions sans, toutefois, parvenir à leur fin. Dans le dernier quart d'heure, la partie devient plus intense avec une équipe akboucienne qui ira chercher la faille au sein de la défense adverse et une formation du NRB bien en place et opérant par des contres sporadiques, mais peu dangereux pour l'arrière garde akboucienne. L’ultime tentative est à mettre à l’actif des visiteurs dans les temps additionnels, lorsque, suite à un contre rapide, le virevoltant Belkadi se trouve dans une excellente position de tir, mais son tir s'en va dans les décors. L’arbitre Djaadane mettra fin à la partie sur ce score d'un but à zéro au profit des algérois qui respirent mieux désormais. L’équipe akboucienne aura fait une contre-performance qui n’arrange nullement ses affaires avec zéro point en deux sorties consécutives. Suite à ce dernier revers, elle dégringole au sixième rang à trois longueurs du podium, mais avec un déficit de treize points sur l’incontournable leader le MBB qui, totalisant 40 points, semble bien parti pour rejoindre le palier supérieur.

Zahir Ait Hamouda