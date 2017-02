«On pouvait faire mieux»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 23 lecture(s)

«C’était un match très disputé de part et d’autre dans un fair-play total entre les 22 acteurs. On a eu affaire à une coriace équipe de Bouchaoui qui nous a posés d'énormes problèmes en première mi-temps. Mes joueurs ont su tenir le coup face au rythme imposé par l'adversaire. On aurait même pu revenir avec un minimum d’un point en fin de match avec des occasions qui seront malheureusement gâchées par nos avants. Sincèrement, on est plus ou moins satisfaits du rendement de l'équipe mais pas par le résultat qui m'a paru illogique. Il faudra se retrousser les manches pour aller récupérer des points et améliorer notre position. Le parcours est encore long».

Z. A. H.