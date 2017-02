La course au titre relancée

Par DDK | Il ya 30 minutes | 19 lecture(s)

La 18e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par le faux pas concédé à domicile par le leader, l’OS Moulediouane, devant le FC Tadmaït. Les hommes de Merabtene auraient même pu remporter la victoire devant les locaux tétanisés par l’enjeu du derby. Un rendez-vous raté par les camarades de Samir Amhis, ce qui profite du coup au dauphin, la JS Boukhalfa qui réduit l’écart à trois points à la faveur de son succès hors de ses bases face à l’O Tizi-Gheniff. Une marge assez réduite qui relance la course pour le titre où la bataille s’annone très rude entre au moins cinq équipes. En effet, en plus de l’OS Moulediouane et la JS Boukhalfa, trois autres équipes ne sont pas très loin de ce duo de tête et peuvent prétendre au sacre. Il s’agit du DC Boghni qui s’est offert l’AC Yakouren, de l’US Azazga qui est allée damer le pion à l’ES Tigzirt chez elle et de la JSC Ouacifs qui s’est imposée devant le CA Fréha qui garde également toutes ses chances de créer la surprise. Parmi les formations qui affichent la bonne santé, l’on peu citer également le FC Ouadhias qui se propulse à la 6e place après sa victoire aux dépens de la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun. Un adversaire qui a déjà un pied en division pré-honneur. De son côté, l’étoile de Draâ El-Mizan, qui a battu le CRB Mekla, respire de mieux en mieux. La mauvaise opération de cette 18e journée est à mettre à l’actif de l’OC Azazga qui a été contrainte, sur son terrain, au partage des points par le KC Taguemount Azzouz. Un nul qui complique davantage la situation des gars de Cheurfa n’bahloul toujours en position de relégables (avant-dernier) depuis pratiquement le début de la saison, ne comptant que 12 points dans leur besace.

S. K.