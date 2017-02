Béni Douala aurait pu…

Par DDK | Il ya 31 minutes | 17 lecture(s)

L’US Béni Douala qui s’est déplacée avant-hier à Alger dans le but de revenir à la maison avec les trois points, était proche de la victoire n’était cette égalisation survenue à la 87’ de la partie. Les protégés de Kamel Nait Abbas savaient très bien qu’une victoire face au CRB Dar El Beida reste dans leurs cordes, surtout que le leader le RC Kouba jouait à domicile devant la JS Hai El Djebel, mais en vain. Pourtant, les camarades de Daoud avaient le match en main et ont même réussi à trouver le chemin des filets à la 57’, suite à ce joli but marqué par Henni, après une passe lumineuse du rentrant Mohamed Kamel Hadj Kaci. Un but qui a libéré les Ath Douala, qui pouvaient tuer le match à maintes reprises, par Hadj Kaci et Daoud, mais dommage ! Alors qu’on se dirigeait vers la fin de la rencontre sur cette victoire de l’US Béni Douala et suite à un mauvais corner botté par Sayeh, le CRB Dar El Beida récupère le ballon et sur un contre rapide et d’un tir puissant de son N°10, le portier des Ath Douala n’a pas pu stopper le cuir au grand dam des amoureux du club qui se sont déplacés à Dar El Beida. Un nul au goût d’une défaite pour l’US Béni Douala, qui devra se racheter face à l’US Oued Amizour, le week-end prochain, pour retrouver le poste de leader, surtout que le RC Kouba risque de laisser des plumes chez la JSD Jijel qui joue sa survie en DNA.

Massi Boufatis