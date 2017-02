Le MB Béjaïa seul rescapé de ce tour

Par DDK | Il ya 29 minutes | 20 lecture(s)

Les huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, chez les seniors hommes, joués le week-end passé, ont vu les grosses cylindrées décrocher leur billet pour le prochain tour excepté l’OE Kseur qui a été éliminé par l’EFAA alors que le MBB s’est qualifié devant la J Skikda. Les banlieusards de l’OEK n’ont pas pu passer l’écueil de l’EF Aïn Azzel en concédant une défaite sur le score de 3 à 2 (20/25, 20/25, 25/23, 25/12 et 15/10), malgré un bon début du match en menant 2 à 0 au score. Les capés d’Imad Saidani n’ont pas pu préserver ce score en se faisant rejoindre au score pour être forcés au tie-break qui a souri aux joueurs de l’EFAA. Le MB Béjaïa n’a pas trouvé de difficultés pour décrocher son billet qualificatif en dominant la J Skikda sur le score de 3 à 0 (25/14, 25/20 et 25/19), un résultat qui réconforte les poulains de Hamou Kaci qui aspirent à aller le plus loin possible dans dame coupe et pourquoi pas offrir à Béjaïa un autre titre après ceux décrochés dans le pass.

Z. H.