«Je viens mais je veux carte blanche !»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 49 lecture(s)

Sauf surprise de dernière minute, l’entraîneur Mourad Rahmouni devra officialiser sa venue à la JSK aujourd’hui, après sa rencontre annoncée avec le président Hannachi.

La Dépêche de Kabyle : Le président Hannachi a affirmé qu’il vous rencontrera pour signer votre contrat. Vous a-t-il fixé un rendez-vous ?

Mourad Rahmouni : Normalement c’est prévu qu’on se voit demain (ndlr aujourd’hui lundi). On doit discuter de tout avant la signature du contrat et tout sera clair après cette rencontre.

On croit savoir que les dirigeants du MCS ne voudraient pas vous lâcher, notamment le président du CSA qui n’était pas du tout content de votre décision de partir…

Effectivement, le président du CSA est intervenu alors que nous avons un contrat avec la SSPA et pas avec le club amateur. Pour lui, on a lâché le club alors que c’est grâce à moi et Moussouni que le club est resté debout. La preuve, plusieurs joueurs ont voulu déposer leurs contrats à la commission des résolutions des litiges, mais on les a convaincus de ne pas le faire. C’est inadmissible que des joueurs qui sont des pères de famille restent sans salaires pendant toute cette période.

Et le staff technique est-il régulièrement rémunéré ?

Non, même nous, nous n’étions pas payés pendant plusieurs mois. On pouvait saisir la commission des résolutions des litiges après trois mois mais on ne la pas fait, car on avait une bonne intention d’aider le club.

Malgré tout cela le président du CSA s’oppose à votre départ…

J’ai eu une discussion hier (avant-hier ndlr) avec lui et je l’ai convaincu de nous laisser partir, car même le MCS doit résilier nos contrats pour pouvoir engager un autre entraîneur.

Donc, il n’y a aucun souci qui bloquerait votre venue à la JSK ?

Comme je vous l’ai déjà dit, j’attends juste de rencontrer le président Hannachi pour discuter de tout avec lui. J’exigerai d’avoir carte blanche car si je travaille dans un club, c’est avec mes idées et mes principes. Chacun doit s’occuper de sa mission au sein du club pour le bon fonctionnement de ce dernier. La JSK est dans une situation très difficile et je veux avoir carte blanche pour pouvoir tirer le club vers le haut.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi