Henkouche a déjà quitté la ville

Le départ de l’entraîneur Mohamed Henkouche est confirmé et le MOB se retrouve sans entraîneur à 24 heures d’un grand rendez-vous face à l’USM Alger, prévu demain au stade OPOW. «J’ai senti que mon intégrité physique est menacée. Je n’avais d’autres choix que de partir. Des supporters ont pris d’assaut mon bureau pour me demander de démissionner, c’est à présent fait. Je rentre chez moi», dira le coach Mohamed Henkouche. Ce dernier dont les choix sont contestés a été pris à partie, pour rappel, par un groupe de supporters avant-hier au stade. Des centaines de fans, très déçus par la prestation de leur équipe au stade du 20 août face au CRB, étaient au stade à la reprise pour exprimer leur colère et secouer les joueurs afin que ces derniers réagissent lors des prochaines échéances.

L’entraîneur des espoirs, Amar Allou, assure en attendant

Ils ont, en effet, demandé à l’entraîneur Henkouche de démissionner ce qui est à présent fait. Pour en savoir plus sur le sujet, nous avons essayé de joindre les dirigeants mais ces derniers n’ont pas décroché. L’on parle dans un premier temps du probable retour du préparateur physique Boussaada dans les prochaines heures, avant d’engager un nouvel entraîneur. Pour la séance d’hier matin, c’est l’entraîneur des espoirs Amar Allou qui l’a assurée. Une fois de plus, le club béjaoui est confronté à une situation de crise. Le club qui a pour objectif d’éviter la relégation, s’apprête à en découdre avec l’USM Alger, en match retard, dans conditions de doute et d’instabilité. Ce qui n’est pas fait pour arranger les choses sauf si les joueurs décident de se révolter et surmonter cette situation.

