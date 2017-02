Par DDK | Il ya 30 minutes | 25 lecture(s)

Les quarts de finale de la coupe d’Algérie des seniors dames, joués le week-end passé, n’ont pas apporté de grandes surprises et la hiérarchie a été respectée avec la qualification du MBB et du RCB. Le premier derby béjaoui joué dans la matinée du vendredi à la salle Bleue entre le RC Béjaïa et l’OS Tichy est revenu au premier cité sur le score de 3 à 0 (25/18, 25/ 07 et 25/12), un résultat qui confirme la suprématie des capés de Mustapha Madani, coach du RCB. Le second derby, qui a réuni dans l’après-midi du vendredi passé, toujours à la salle Bleue, le WA Béjaïa et le MB Béjaïa, est revenu aux protégées de Halim Henni, coach du MBB, sur le score de 3à 0 (09/25, 17/25 et 18/25), une victoire plus ou moins facile qui leur ouvre les portes des ½ finale où elles auront à affronter le RCB. Le Seddouk VB a raté une occasion de se qualifier en concédant une défaite au tie-break devant le NR Chlef sur le score de 3 à 2 (20/25, 25/21, 24/26, 28/26 et 05/15). La partie a été très disputée de bout en bout et les filles de la vallée de la Soummam ont lâché là où il ne fallait pas, à savoir le tie-break. Quant au match entre le GSP et l’USF Dellys, il est revenu aux Algéroises sur le score de 3 à 0 et elles affronteront en ½ finale le NRC. Le plus important est que Béjaïa ait son représentant en finale quels que soient les résultats, soit le MBB ou le RCB contre probablement le GSP qui part favori devant le NRC.

Z. H.