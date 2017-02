Les clubs amateurs en otages

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Apparemment, rien ne va plus au sein de tous les clubs sportifs amateurs du sud de la wilaya allant des Ouadhias jusqu’à Tizi-Gheniff.

Pas moins de dix CSA sont dans la tourmente parce que le contrôleur financier aurait refusé d’apposer son visa sur les subventions dégagées par les APC à leur profit. Il faut souligner qu’en l’absence de sponsors et d’autres ressources propres, ces CSA qui encadrent plus de 1 800 jeunes, toutes catégories confondues, ne peuvent répondre aux dépenses qu'exigent la gestion de ce sport, et si rien ne tombait dans leurs caisses, ils n'auraient qu'à mettre les clés sous le paillasson. Du coup, le sport est à mettre en veilleuse. «Nous avons délibéré et la délibération a été approuvée par notre tutelle qui est, bien sûr, la daïra. Mais seulement, le contrôleur financier s’est basé sur ce qui a été édicté par le ministre des Finances concernant la rationalisation des dépenses publiques sans pour autant qu’il n’y ait aucune instruction à ce sujet», soulignera M. Merzouk Haddadi, maire d’Aïn Zaouïa où une enveloppe de 200 millions de centimes a été dégagée dans le BS pour les deux CSA que compte sa commune, soit le CSA/ AC Aïn Zaouïa et le CSA/ Tizi-Ameur. Revenant sur les 3% concernant les aides aux associations culturelles et sportives, il dira que c’est infime. «Celles-ci ne représentent que 39 millions de centimes à partager entre toutes associations, tous caractères confondus», expliquera-t-il. Dans d’autres communes sans ressources telle M’Kira, ces 3% ne représentent que 11 millions de centimes. Devant cet état de fait, ces clubs sportifs de la région risquent de cesser toute activité si leur doléance n’était pas satisfaite. D’ailleurs, les présidents de ces CSA se sont réunis vendredi dernier à Draâ El-Mizan où ils ont adressé une lettre au wali afin d’intervenir et régler ce «litige». «Nous ne pourrons plus continuer à travailler dans ces conditions. Est-ce que réellement on peut gérer seulement un club de football composé de quatre catégorie (seniors, minimes, cadets et juniors) avec quelques centaines de dinars sans compter d'autres disciplines ?», s’interrogera de son côté le président de la section de football de l’O M’Kira. Rappelons aussi que lors de la visite du wali dans cette commune, les membres du CSA/ JS Aït Yahia Moussa (pré-honneur de wilaya) ont exprimé ce besoin pressant devant le chef de l’exécutif de la wilaya.

Amar Ouramdane