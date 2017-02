L’USS Soummam accrochée

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

C'est une treizième journée qui aura été riche en enseignements suite aux résultats enregistrés dans ce groupe de division d'honneur Béjaïa. Le premier fait marquant demeure incontestablement le semi-revers subi par le leader l’US Soummam au stade Benallouache, face à l'un des poursuivants immédiats, à savoir le SRB Tazmalt, qui joue la carte de l’accession. En effet, les unionistes ont été contraints au partage des points par leurs vis-à-vis qui repartent chez-eux avec un précieux point. Du coup, le leader unioniste conserve, certes, son fauteuil, mais uniquement avec deux longueurs sur les diables rouges, exempts ce weekend avant l’explosive affiche (SSSA - USS) de la prochaine journée. Au moment où le leader laissait filer deux points à domicile, son autre concurrent principal, à savoir la JS Ighil Ouazzoug, n’a pas pu faire mieux en concédant une défaite inattendue chez les banlieusards du CR Mellala qui jouent la carte du maintien. Parmi les équipes du haut de la hiérarchie, la belle opération est à mettre à l'actif du RC Seddouk qui est sorti victorieux à domicile face à la coriace équipe de l’ARB Barbacha. Cette performance permet aux vert et noir de grimper jusqu’à la quatrième loge et de rester collés aux basques du trio de tête ; soit une belle remontée pour cette formation seddoukoise qui, malgré les pires difficultés, notamment financières, qu’elle rencontre, arrive tout de même à tenir le coup et demeure capable de brouiller les cartes. Dans le duel des outsiders entre le CSPC Béjaïa et le NC Béjaïa, la rencontre s'est achevée sur un succès logique du NC Béjaïa qui avait un besoin en points pour améliorer sa position et rester en course pour la montée. Dans le bas de la hiérarchie de cette division d'honneur, la surprise nous vient de la formation de l’AS Taassast qui a littéralement écrasé l’AS Oued Ghir, ce qui permet aux banlieusards de Taassast de s’offrir un petit bol d’air frais tout comme d’ailleurs le NB Taskriout qui a profité de l’avantage du terrain et du public, pour s’offrir les trois points de la victoire face à la lanterne rouge, la JS Béjaïa, qui sombre de nouveau après un semblant de réveil. De son coté, le CRB Souk Tenine a trébuché chez lui dans le chaud derby face au voisin, le CRB Aokas, qui revient doucement mais sûrement vers le haut de la hiérarchie. En somme, c'est une journée qui a apporté son lot d'enseignements dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda