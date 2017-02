Le leader Amizour maintient le cap

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

La belle opération de la journée de la division pré-honneur est à mettre à l'actif du leader, la JSB Amizour, qui a gagné sans difficulté chez lui face à la JSB Tameridjet. Un succès qui lui permet de consolider son fauteuil. Mieux encore, il porte l'écart à trois longueurs sur le nouveau dauphin, le WA Felden, revenu de son déplacement chez le CA Sidi Ayad avec la totalité des points. Dans le big match de la journée, l'US Beni Mansour a été tenue en échec par son voisin, le CRB Aït R'zine, au terme d'une rencontre palpitante et prolifique en buts. Mais finalement, c'est un nul qui a sanctionné ce derby tant attendu. Un point qui arrange beaucoup plus les gars d'Ath Abbas qui maintiennent leur petit écart d'une longueur sur leur adversaire du jour. Dans le lot des prétendants, on retiendra le piètre nul concédé par l'OC Akfadou, à Awzellaguen, face au voisin des Athwaghliss, la JS Chemini. Là aussi ce sont deux points gâchés par le représentant d'Akfadou dans la perspective de l'accession.

Zahir Aït Hamouda