Pression sur le MOB !

Le MO Béjaïa s’apprête à jouer un match capital cet après-midi face à l’USM Alger, dans des conditions particulières.

Le départ précipité de l’entraîneur Mohamed Henkouche a fait que l’équipe n’a pu préparer cette rencontre dans de meilleures conditions. Cependant, les choses se sont apaisées depuis avec notamment le déplacement d’un groupe de supporters à la séance d’entraînements d’hier matin pour encourager les joueurs. Selon Amar Allou, l’entraîneur des espoirs qui a suppléé le départ de Henkouche, les joueurs ont affiché une bonne volonté durant ces deux jours qu’il a passés avec eux. «Ils travaillent avec beaucoup de rigueur. Ils se sont dépensés sans retenue et j’ai pu constater qu’ils sont prêts à relever le défi et à prendre les trois points de ce match», dira l’entraîneur intérimaire qui aura à manager l’équipe cet après-midi. Les Crabes qui sont toujours derniers au classement avec 12 points et qui sont désormais à 5 longueurs de l’avant dernier au classement ne doivent pas se laisser s’enfoncer davantage. Cela passe évidemment par une victoire cet après-midi farce aux «Usmistes». À priori, la mission sera difficile mais pas impossible. Le club algérois est en plein doute depuis plusieurs semaines, ce dont devraient profiter les Bedjaouis. Autrement dit, le faux pas est interdit. «Nous allons nous surpasser pour gagner ce match. Je pense que nous n’avons pas trop le choix», dira l’attaquant Belkacemi.

Boussada attendu hier

Par ailleurs et comme nous l’avons annoncé dans notre édition d’hier, le préparateur physique Abdelouhab Boussada est de retour au club. Contacté par les dirigeants, Boussaada a donné son accord et devait rallier Bejaia hier dans la soirée. Ce dernier qui a pris les destinées techniques du club en tant qu’entraîneur en chef, dans un passé récent, face au NAHD et lors de la victoire face au CAB, prendra l’intérim en attendant de voir la direction engager un nouvel entraîneur. L’on reparle de Toufik Rouabeh, l’ex-coach du CAB.

