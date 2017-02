Les Verts d’Europe se distinguent

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Bentaleb double passeur…

Après une coupe d’Afrique terne, les Verts d’Europe sont en train de briller dans les différents championnats avec leurs clubs. C’est le cas du milieu de terrain de Schalke 04, Nabil Bentaleb, qui affiche la grande forme, contrairement à son mauvais rendement avec l’équipe nationale. Nabil Bentaleb s’est distingué face au Hertha Berlin, samedi, ayant été derrière les deux buts marqués. Le joueur fut passeur décisif sur les deux buts inscrits par Burgstaller et Goretzka. Titulaire 17 fois cette saison sur 20 matchs disputés, Bentaleb est en train de monter en puissance et pourrait même être sacré meilleur jeune joueur de la Bundesliga. Il fait en effet partie des trois candidats à ce titre. Le milieu de terrain algérien en est à sa quatrième passe décisive cette saison, sans oublier qu’il a marqué 4 buts.

… De même pour Boudebouz

Boudebouz lui fait sensation en Ligue 1 française. Cela s’est vérifié aussi samedi soir face à Nancy en déplacement. Ryad Boudebouz, auteur de 8 buts cette saison avec Montpellier, a réussi samedi dernier à offrir des passes qui ont abouti aux 2e et 3e buts de son équipe. Mbenza, qui a ouvert la marque, a réussi un doublé, après un joli service de Boudebouz. C’est le cas pour Mounié qui a été bien servi sur le deuxième but de Montpellier. Une victoire importante pour Boudebouz et compagnie dans leur course au maintien en Ligue 1.

Abeid buteur face à Caen

Un autre joueur de la Ligue 1, Mehdi Abeid, a encore une fois marqué son territoire avec son équipe de Dijon, en inscrivant un but face à Caen. Le joueur s’est distingué en contribuant au succès (2 - 0) de Dijon face à Caen. Le milieu de terrain algérien, pourtant donné out, a finalement pris part au match face à Caen.

Feghouli buteur et passeur face à West Bromwich

Est-ce le grand retour de Sofiane Feghouli ? L’international algérien a été encore une fois titularisé par le coach Bilic face à West Bromwich en match de Premier League, le week-end dernier. Et le joueur a frappé de fort belle manière en marquant un but et en étant derrière le second but de West Hum. Mais cela n’a pas suffi aux coéquipiers de Feghouli pour garder leur avantage. Ils ont encaissé le but d’égalisation dans les derniers instants de la partie, perdant ainsi deux précieux points à domicile et devant leurs supporters.

A. M.