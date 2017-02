«Je n’ai que répondu à ses provocations»

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

Le défenseur Koceila Berchiche revient dans cet entretien sur la lourde défaite qu’a subie l’équipe face au Breweries FC, sa dispute avec son équipier Saadi Redouani...

La Dépêche de Kabylie : Tout d’abord, qu’avez-vous à dire sur cette lourde défaite concédée à Monrovia en coupe de la CAF ?

Koceila Berchiche : C’est une défaite amère, d’autant plus que l’adversaire était prenable et n’a pas le niveau de la JSK. On a payé cash nos erreurs et on n’a pas à trouver d’excuses. On doit tout faire pour se racheter lors du match retour.

La qualification est donc toujours possible pour votre club ?

Comme je vous l’ai dit, on a affronté une équipe à notre portée qu’on pourra battre facilement lors du match retour, à condition de redoubler d’efforts et d’éviter les erreurs de l’aller. En tout cas, on jouera nos chances à fond lors de cette rencontre retour, pour gagner par un score lourd et passer au prochain tour de cette compétition.

Lors de ce match aller, vous avez eu une dispute avec votre équipier Redouani. Que s’est-il passé au juste ?

C’était une dispute verbale. Ne cessant de me provoquer, ce joueur est allé jusqu’à m’insulter par ma mère. J’ai, donc, naturellement réagi à sa provocation. Je ne suis pas fou pour l’attaquer gratuitement. A ma place, d’autres personnes auraient réagi plus violemment. C’est un joueur très jeune et inexpérimenté, mais ça ne justifie pas son comportement. Ce qu’il a fait est très grave.

On croit savoir que le président Hannachi va vous convoquer pour vous entendre après ce qu’il s’est passé…

Ce qu’a fait Redouani est très grave et je n’ai rien à me reprocher. La saison passée, et bien que j’aie été sous pression, je n’ai jamais eu le moindre problème avec personne. Je ne suis pas un type à problèmes et vous pouvez vous renseigner auprès de tous les entraineurs qui m’ont coaché. Je tiens juste à ce que le président sache exactement ce qui s’est passé.

Et si la direction décide de vous sanctionner ?

Pour la sanction, pas de problème. Mais, comme je viens de vous le dire, le président doit être au courant des faits tels qu’ils se sont produits, car il y a des personnes, peu informées sur ce qui s’est passé, qui ont transmis de fausses informations sur cette altercation. Ces personnes m’ont demandé pardon par la suite.

Rahmouni et Moussouni sont annoncés pour prendre la barre technique du club. qu’avez-vous à dire sur ce point ?

Rahmouni et Moussouni sont des enfants du club et on travaillera ensemble pour tirer la JSK vers le haut. On doit les aider dans leur mission et ensemble on fera tout pour que la JSK revienne en force lors de la suite du parcours.

Justement, comment voyez-vous la suite de ce parcours qui reste à faire ?

Le maintient restera bien sûr notre première priorité, car le club se trouve dans une position peu confortable au classement général. On est, donc, appelés à réaliser de bons résultats pour le sauver de la relégation

Entretien réalisé par Mustapha Larfi