Moussouni et Rahmouni signent pour dix-huit mois

Comme prévu initialement, Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni ont signé officiellement hier leurs contrats respectifs avec la JSK, officialisant ainsi leur arrivée annoncée. Le duo a signé pour un bail de dix-huit mois dans la discrétion la plus totale, étant donné qu’il n’a pas encore résilié son engagement avec le MC Saïda où il était jusque-là en poste. Les deux coachs se sont déplacés hier en milieu de journée à Tizi-Ouzou, mais n’ayant pas résilié leurs contrats avec le MCS, ils se sont abstenu à confirmer, eux-mêmes de vive voix, leurs signatures à la JSK au risque de compliquer leur situation avec les responsables du club de Saïda, notamment le président du CSA qui n’a pas admis que le duo “lâche” l’équipe en plein exercice. Mais entre temps, Saïda a déjà, semble-t-il, elle aussi, un nouveau coach, ce qui augure d’un dénouement imminent entre la direction du MCS et les désormais actuels coachs de la JSK. «La direction du MCS a engagé le coach Benchouia et, en principe, Rahmouni et moi allons résilier nos contrats dans les heures qui viennent», confirme Moussouni qui rassure au passage les fans de la JSK que “l’équipe a les moyens de redresser la barre et on sauvera le club avec la mobilisation de tous inchallah”, dira t-il.

