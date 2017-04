Un seul mot d’ordre, la qualif’

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 149 lecture(s)

Le MC Alger accueillera, aujourd'hui à 18h au stade Olympique du 5 Juillet, son homologue des Young Africans de la Tanzanie, pour le compte des 16e de finale bis de la coupe de la CAF. Un match retour qui s'annonce à priori difficile, surtout qu'au match aller, les Mouloudéens sont revenus bredouilles en s'inclinant 1 à 0 à Dar Es Salem. Le coach Kamel Mouassa sait ce qui attend son équipe face aux Tanzanéens, pour cela il leur a demandé de bien démarrer cette rencontre en marquant d'entrée, pour gérer comme il se doit les débats. Les camarades de Chaouchi comptent attaquer ce match avec la nette ambition de se qualifier à la phase des poules. Et avec le soutien de Chnaoua, la bande à Kamel Mouassa est persuadée de remonter ce petit but de retard et d'inscrire le second, synonyme de qualification au prochain tour. Mais la vigilance doit être de mise, car les Young Africains sont capables de repartir avec la qualif'. Les Mouloudéens sont avertis et doivent se montrer costauds derrière et percutants devant, pour valider leur billet qualificatif à la phase des groupes.

A. M.