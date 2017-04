Quel onze face au Tout Puissant ?

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 148 lecture(s)

à l’instar du match aller qui s’est déroulé à Lubumbashi, la JSK jouera le match retour demain au stade du 1er Novembre face au TP Mazembe amoindrie de plusieurs joueurs.

En effet, en plus des défenseurs Koceila Berchiche et Houari Ferhani suspendus pour cumul de cartons, le jeune milieu de terrain Samir Aiboud est officiellement out pour cette rencontre. Non rétabli de sa blessure aux adducteurs, Aiboud fera l’impasse sur la rencontre de demain face au représentant du Congo. En plus des éléments cités, le meneur de jeu Bilel Mebarki est très incertain de jouer aussi cette confrontation. Souffrant de la cheville, l’ex-pensionnaire du MOB aura des chances minimes de jouer ce match retour face au Tout Puissant Mazembe. Ainsi, une nouvelle fois, le staff technique kabyle sera contraint de trouver les solutions aux nombreuses absences de son équipe comme ça été le cas lors du match aller. Néanmoins, le coach Rahmouni compte sur les joueurs qui seront alignés pour réussir une belle partie afin de gagner la partie. Le coach kabyle croit dur comme fer en la capacité de ses éléments de passer le CAP des Congolais et atteindre la phase des poules. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Canaris. Ces derniers sont attendus en masse demain pour soutenir leur équipe et l’aider à se qualifier au prochain tour de la compétition continentale.

Regroupement dès aujourd’hui

Sur un autre plan, la JSK rentre en regroupement dans un hôtel de la ville dès aujourd’hui samedi. Les responsables kabyles veulent mettre les joueurs dans de bonnes conditions en prévision de ce rendez-vous africain.

Ultime séance aujourd’hui

Par ailleurs, les Kabyles effectueront leur dernière séance d’entraînement aujourd’hui au stade du 1er Novembre. Le duo Rahmouni- Moussouni apportera les dernières retouches avant le match de demain soir. Ils demanderont aux joueurs de se concentrer tout au long de la partie afin de prétendre à se qualifier. Les coéquipiers de Rial promettent de tout faire pour arracher la qualification et la dédier à leurs fans attendus en masse pour assister à la confrontation.

M. L.