«L’idéal est de marquer en première période»

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 147 lecture(s)

Le jeune défenseur Mohamed Guemroud estime que la qualification à la phase des poules est toujours jouable.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, qu’avez-vous à dire sur votre défaite lors du match aller deux buts à zéro ?

Mohamed Guemroud : La défaite du match aller nous a fait très mal. On aurait pu réaliser un résultat meilleur et éviter surtout le second but encaissé à la dernière minute. Cependant, le football n’étant pas une science exacte, on pourra rattraper notre retard au match retour. On préparera cette seconde manche convenablement et on fera tout pour arracher notre qualification incha’allah.

Le coach vous fait jouer dans la compétition africaine. Cela vous a mis en confiance, n’est ce pas ?

Depuis l’arrivée de Rahmouni et de Moussouni, j’ai eu ma chance et je les remercie. Pour revenir à votre question, je vous dirai qu’en jouant régulièrement, je progresse de jour en jour. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi.

Vous jouez arrière droit et même arrière gauche. Dans quel poste êtes-vous plus à l’aise ?

Effectivement je joue dans les deux postes sans aucun problème. Même si je me trouve mieux comme arrière droit, je peux jouer arrière gauche facilement. Je suis à la disposition de l’équipe et je suis prêt à assurer ma tâche là où le coach aura besoin de moi.

Sinon, comment se présente pour vous ce match retour face aux Congolais ?

Le match sera certainement difficile face à une équipe qui viendra pour préserver le score du match aller et chercher sa qualification ici à Tizi Ouzou. Cependant, on a nos atouts à faire valoir et on fera tout pour se qualifier. Même si le TP Mazembe est une bonne équipe, elle reste prenable. Avec le soutien de nos supporters, on fera tout pour atteindre la phase des poules.

Quel sera le scénario idéal pour votre équipe selon vous ?

On doit être efficaces et marquer en première mi-temps au moins un but, ce qui nous motivera plus au second half. On doit garder notre concentration jusqu’au coup de sifflet final de la rencontre et incha’allah, on arrachera cette qualification, et laissez-moi ajouter une chose.

Allez-y

Je lance un appel à nos supporters pour nous soutenir tout au long de cette rencontre. C’est eux la force de l’équipe et avec leur soutien, on réalisera une belle opération. En tant que joueur, on leur promet de tout faire pour les satisfaire.

Entretien réalisé par

Mustapha Larfi