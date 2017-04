L’Algérie affrontera la Guinée en amical

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 140 lecture(s)

La FAF a trouvé un accord avec son homologue de la Guinée pour organiser un match amical le 6 juin prochain. La rencontre qui mettra aux prises les Verts et les Guinéens sera le premier test pour le nouveau coach national, l’Espagnol Lucas Alcaraz. Un match qui va lui permettre de connaître son groupe avant d’affronter en principe le Togo le 9 Juin, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Pour rappel, la Guinée n’a pas pris part à la dernière CAN au Gabon et compte retrouver cette compétition lors du prochain rendez-vous africain.

A. M.